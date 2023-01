(Di martedì 17 gennaio 2023) Come spiega su Agi.it Vincenzo Castellano è una predisposizione etologica di questa specie : sostituire subito chi è venuto a mancare, e mettendosi a disposizione dei maschi per divenire gravide di ...

Globalist.it

...in tutti i modi di far presente a chi ha potere decisionale in merito alle campagne di... Per le associazioni animaliste la spiegazione è semplice: quella pratica non è efficace,in ...Quattro giovani (tre stranieri e un italiano) sono finiti a giudizioaccusati a vario titolo di detenzione e porto di arma da sparo clandestina e ricettazione, ...urbana edelle ... Perché l'abbattimento selettivo dei cinghiali diventa un boomerang