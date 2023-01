Perché il Chelsea ha speso così tanto per Mudryk

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mykhailosembra il più stupito mentre cammina sul terreno dello Stamford Bridge, la sua nuova casa. La bandiera dell’Ucraina come mantello, il tatuaggio di una farfalla che spunta dal collo (omaggio al libro Papillon di Henri Charrière), il caschetto biondo come segno di riconoscimento, uno dei pochi di un calciatore che fino a poche settimane fa era sconosciuto ai più e che oggi ilha comprato per 100 milioni di euro (che poi, sembra, saranno 70 più 30 di bonus nonfacilmente raggiungibili e, se vi può far stare meglio, il presidente dello Shakhtar ha detto che 23 milioni saranno donati all’esercito ucraino). Come è stato possibile? Senza essere ingenui rispetto alle spese che si possono permettere i club di Premier League, è difficile non rimanere stupiti se una cifra del genere viene spesa per un calciatore di ...