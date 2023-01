Perché il calcio italiano piace ai fondi americani Numeri e scenari

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ile i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano opportunità importanti per le aziende americane. È quanto emerge dagli ultimi due bollettini pubblicati nella sezione “Italy” dell’International Trade Administration, agenzia del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Ma anche delle ultime indiscrezioni di Tuttosport: il 1° luglio Gianpaolo Pozzo cederà l’Udinese, dopo 37 anni interessanti sia dal punto di vista calcistico sia da quello aziendale, al fondo americano 890 Fifth Avenue Partners. Il primo dei due bollettini dell’International Trade Administration cita il Report2022 pubblicato dalla Federazione Italiana Giuocoa luglio in cui, in merito al contesto internazionale, si sottolineava “l’elevata attrattività dei club calcistici europei ...