Perché DiMartedì stasera non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di martedì 17 gennaio 2023)– 17 gennaio 2023 – non va in: il– martedì 17 gennaio 2023 – non va insu La7? Cosa è successo? La puntata di oggi del programma condotto da Giovanni Floris è saltata a cause dello sciopero indetto dalla Rsu, Rappresentanza Sindacale Unitaria, di La7 inizialmente in programma per la giornata di venerdì. Nella nota diffusa alla stampa la scorsa settimana si leggeva che “i lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” e che “si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra ...