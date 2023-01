Per Berlusconi "in Europa e in Occidente non ci sono leader davvero intelligenti"

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Né inné incioggi "". Parola di Silvioche, in un'intervista al Tg5, ha sottolineato come "l', con i fondi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, ottenuti anche grazie al mio personale impegno in seno al Ppe, sta finanziando l'uscita dell'Italia dalla crisi". "C'è bisogno di un'unita sulle cose importanti, sulle cose fondamentali, un'dei popoli che abbia assolutamente, assolutamente una politica estera e di difesa comune come io chiedo da più di vent'anni, di fronte ai grandi pericoli del mondo globalizzato che vengono specialmente dalla Cina Comunista che sta perseguendo e realizzando un progetto di espansione e di ...

Adnkronos

In passato, con ben altre inchieste, Silvioe Matteo Renzi (citare i casi più significativi). In futuro a chi toccherà... Messina Denaro, Meloni sobria a Palermo e polemica a Roma con le opposizioniinvita Giorgia Meloni ad Arcore: "Vogliamo il presidenzialismo" 'Sono contentoSalvini. Non avevo dubbi, ... Regionali Lombardia, Berlusconi e le barzellette per i candidati - Video Parola di Silvio Berlusconi che, in un'intervista al Tg5 ... Autorizzare l'Irlanda ad etichettare il vino come se fosse una sostanza pericolosa per la salute e per la vita è sbagliato dal punto di ...Per quest'anno Mediaset non depone le armi nella lotta all'auditel contro la Rai nella settimana di Sanremo 2023. Dopo 20 anni di armistizi fatti di palinsesti modificati per non oscurare ...