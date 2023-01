Pepito Rossi può tornare a giocare nella sua ex squadra | oggi le visite mediche

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 gennaio 2023) La nuova Spal targata Daniele Desta iniziando a risalire in campionato dopo un avvio tutt’altro che convincente. Infatti ladi Ferrara occupa attualmente il 15esimo posto e dunque nonostante una ripresa è comunque a rischio zona play-out. Fondamentale quindi per la società e per il tecnico romano intervenire sul mercato per rafforzare la rosa e renderla più competitiva. Per provare a raggiungere anzitempo la salvezza il club ha deciso di puntare su un ex. FOTO: Getty – Giuseppe “Il nuovo nome per l’attacco della Spal Dopo aver passato due stagioni in quel di Ferrara con la maglia della Spal, “a 6 mesi dal suo addio proprio dellaemiliana è pronto a. Come riportato da Estense.com, ...