Pensioni | rivalutazione assegni più bassa di quanto i pensionati devono versare a colf e badanti

La Legge di Bilancio 2023 , inoltre, ha provveduto a modificare anche le aliquote didelle, per far fronte all' inflazione . Se è vero che leminime recuperano il 100%...Avrà (da febbraio con gli arretrati del primo mese dell'anno) un incremento lordo del 3,87%, corrispondente al 55% del 7,3% che come abbiamo visto è la percentuale base della. Ma ... Pensioni, aumenti a febbraio con la rivalutazione: ecco per chi crescerà di più l'assegno (e di quanto) Si fa presto a dire rivalutazione: anche i pensionati quest'anno vedono i loro assegni adeguati all'inflazione, ma l'incremento percentuale effettivo sarà molto più basso ...Pensioni in aumento a febbraio, ecco i fortunati e quanto saranno gli importi: per loro pare essere arrivata la bella notizia.