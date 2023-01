Pensione | aumenti e conguagli | 3 nuove circolari INPS cambiano tutto

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le pensioni in questo 2023 non vogliono proprio saperne di rimanere tranquille. Con le ultimedell’si è di nuovo andati incontro a degli importanti cambiamenti in ambito previdenziale, con i nuovi importi derivanti dai calcoli delle ultime rivalutazioni.per le pensioni 2023ilovetrading.itSono arrivate leche chiariscono la situazione attorno agli importi delle pensioni nel 2023. Le 3 circolati uscite negli ultimi giorni mettono in chiaro come, nel 2023, cambieranno gli assegni previdenziali in base a quanto della nuova rivalutazione verrà applicata a ogni. Come già spiegato dal Governo, infatti, le rivalutazioni delle pensioni 2023 non saranno le stesse per tutti. Sono state riconosciute ...