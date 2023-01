Pd senza pace Tra Schlein e Bonaccini ora è scontro sul “Manifesto dei valori”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Pd. Non si sono ancora spente le polemiche sulle regole delle primarie (voto online sì, voto online no) e già all’orizzonte si addensano minacciosi nuvoloni. A far discutere questa volta è il redigendodei. A guardar bene, neppure questa è una novità, dal momento già qualche settimana fa era sorta un’altra polemica sullo stesso tema, non di ordine procedurale ma con riferimento al contenuto. Ilattualmente vigente, infatti, risale all’era Veltroni, epoca della cosiddetta «vocazione maggioritaria» e quindi del primato della governabilità sull’identità. Molti dei saggi del comitatone (87 membri) impegnati nella stesura della “costituzione” del Pd eccepirono che quel documento fosse ormai datato e persino fuorviante. Sabato potrebbe slittare l’approvazione del ...

