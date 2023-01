Globalist.it

Evidentemente, visto cheè un politico molto permaloso e rancoroso, non devono essere andate giù all'ex rottamatore le prese di distanza nette di Elly Schlein dal renzismo . Andrea Orlando ...... che il voto sia personale e riservato, al riparo da condizionamenti,e intromissioni. ... Il punto è capire cosa vogliano fare in effetti Conte, Calenda e. Il Pd ha lanciato più volte ... Pd, le interferenze di Renzi: “Stravince Bonaccini, Schlein non esiste ma è solo una…” Matteo Renzi conversando con i giornalisti alla Camera durante il voto sul Csm parla del Pd e attacca Elly Schlein definendola un prodotto della gauche caviar ...