Pd | dubbi sul Manifesto dei Valori Possibile il voto in assemblea

Leggi su agi

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Votare o non votare ildeiinPd. Su questo nodo si stanno confrontando i dem che hanno partecipato fino ad ora ai lavori del Comitato Costituente, da cui è nato il documento. Al momento, i dirigenti dem ostentano ottimismo sulla possibilità che si voti. Più difficile che si porti inun documento da approvare 'salvo intese' per poi lasciare alla nuova, che si formerà dopo il congresso, il compito di approvarla in via definitiva. Sarebbe troppo difficile da spiegare agli iscritti, dopo un percorso congressuale sacrificato nei tempi a vantaggio del confronto sui nomi. Sulla fase costituente si è soffermata, non a caso, anche Elly Schlein durante la presentazione del libro di Goffredo Bettini. "L'idea e l'apertura generosa del Pd di fare un congresso ...