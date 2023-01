Pd | Bonaccini | ' stiamo riportando il partito nei luoghi degli italiani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Un mese e mezzo fa abbiamo iniziato un giro d'ascolto in tutto il Paese per costruire il nuovo Pd, dal quale sta nascendo il programma che presenteremo a Milano il 28 e 29 gennaio. In ogni tappa mi confronto con tantissime persone sui problemi reali - lavoro, sanità, scuola, ambiente – e avanzo proposte concrete.il Pd neidove glilavorano, studiano, fanno ricerca e innovazione, si prendono curaaltri. Sarà la cifra della mia campagna e del nuovo Pd se diventerò segretario". Lo dice Stefano. Su Facebook, il candidato alla segreteria del Pd illustra le sue proposte sull'occupazione femminile. "Il mercato del lavoro italiano è vittima di diseguaglianze strutturali e di stereotipi culturali che limitano e ...