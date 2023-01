(Di martedì 17 gennaio 2023) Quella di Bettin i non è una indicazione di voto ma un apprezzamento molto netto. 'Ho partecipato alla fondazione del Pd con grande entusiasmo, Andrea Orlando in quel periodo lavorava con me. Lo dico ...

Lo ha detto Goffredipresentando il suo libro nella sede della Filt Cgil. 'Mi interessa il programma diSchelin, ci sento un'urgenza di una risposta che non sia l'apologia dello status ...Sulla fase costituente si è soffermata, non a caso, ancheSchlein durante la presentazione del libro di Goffredo. 'L'idea e l'apertura generosa del Pd di fare un congresso costituente ... Pd, Bettini: “Elly Schlein è l’unica che può dire qualcosa” Quella di Bettini non è una indicazione di voto ma un apprezzamento molto netto. “Ho partecipato alla fondazione del Pd con grande entusiasmo, Andrea Orlando in quel periodo lavorava con me. Lo dico c ...Nella sala Rossini della federazione dell Filt-Cgil di Roma, si presenta il libro dell'ex coordinatore del Partito democratico. Che dice: "Il problema del Pd è l’apologia dello status quo. Per questo ...