Payback | regioni e investimenti Secondo Lorenzin è l’ora di una nuova sanità

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) C’è qualcosa che non va nel profondo dellaitaliana. E pensare che l’Italia passa per essere uno dei Paesi più virtuosi nel contesto europeo e, perché no, anche globale. Attenzione però a non vivere sugli allori, perché i problemi ci sono e si vedono anche. E così, nei giorni in cui il governo di Giorgia Meloni ha disinnescato, ma non risolto il problema alla radice, la mina del, chi lala conosce bene non può non dare degli appunti, a futura memoria. Beatriceè stata ministro della Salute per cinque anni, dal 2013 al 2018, con tre premier diversi: Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, per poi essere eletta senatrice per il Partito Democratico. E in questo colloquio con Formiche.net spiega quali sono i mali oscuri dellaitaliana. E come ...