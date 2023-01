L'HuffPost

Una inedita flessione demografica e una crescita molto meno sostenuta della norma. Così si risveglia la Cina: dati in qualche modo attesi, ma che segnano la difficoltà del modello di sviluppo del ...Dopo il ko con il Vakifbank la squadra di Lavarini non può permettersi altri. Appuntamento martedì alle ore 20.30. Tanta voglia di riscatto anche per Milano che dopo essere stata ... Passi falsi storici per la Cina. Popolazione in calo, prima volta dal 1961. E il Pil è ai minimi da 40 anni Una inedita flessione demografica e una crescita molto meno sostenuta della norma, i numeri che non tornano nel modello di Xi Jinping ...