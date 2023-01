Paolucci FdI | “Matera si dimettesse da presidente provinciale del partito”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Federico, Responsabile regionale di Fratelli d’Italia per le politiche delle aree interne della Campania: “Leggo di toni trionfalistici del miosul numero delle tessere raggiunto. – ha scritto nella nota il beneventano – Non voglio speculare sulla semplice considerazione che chi si trova, senza che sia merito suo, ma sull’onda nazionale, a duplicare le tessere dello scorso anno mentre ilha decuplicato i voti, dovrebbe farsi qualche domanda e, se ne è capace, darsi qualche risposta. Ma non interessa questo perché ildelle tessere è sempre un meccanismo negativo, soprattutto quando èdi governo e soprattutto quando non si esprime in altro modo se non sul piano organizzativo. Nessun intervento ...