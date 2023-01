Paolini-Samsonova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Jasmineaffronterà Ludmilanel primo turno degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Non un inizio di anno indimenticabile in positivo per la toscana, che nella prima settimana dell’anno è arresa in tre set dall’ungherese Bondar e pochi giorni dopo ad Hobart ha raccolto pochi games contro Elisabetta Cocciaretto, dopo aver superato al primo turno la rumena Tig. E anche l’esito del sorteggio qui a Melbourne non ha sorriso all’allieva di Renzo Furlan, dato che all’esordio si troverà di fronte la numero 19 del ranking mondiale. Ancheha uno score di una vittoria (Zhang) e due sconfitte (Sabalenka e Anisimova) in questo inizio d’annata, ma affrontando avversarie comunque di un livello più alto. C’è un precedente, risalente ...

La top20 non è così vicina come sembra: tra lei eci sono 233 punti. Alle sue spalle ... Dietro questo terzetto perdono una posizione Jasmine(n.66) e Camila Giorgi (n.70). Subito ...... e cioè 3 uomini (Berrettini vs Murray, Fognini vs Kokkinakis, Bellucci - Bonzi) e 5 donne (Giorgi vs Pavlyuchenkova, Bronzetti vs Siegemund, Trevisan vs Schmiedlova,vse Stefanini ... PAOLINI-SAMSONOVA OGGI in TV: ORARIO, canale, DIRETTA ... Tanti italiani in campo nella giornata di martedì 17 gennaio agli Australian Open 2023. Si completa il primo turno e gli azzurri vogliono regalarsi soddisfazioni sul cemento di Melbourne, cercando di ...