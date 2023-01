Panzeri si pente e collabora con i magistrati | farà un anno di carcere L’ammissione sui soldi consegnati a Tarabella

Agenzia ANSA

La prossima udienza per il riesame della custodia cautelare didovrebbe tenersi entro un mese, cioè a febbraio, e non tra due. Lo precisa la procura federale belga, spiegando che il politico ...Negli annali della giustizia del Belgio la seconda volta. Per il maxi - scandalo europeo Qatargate la prima, e forse nemmeno l'ultima. L'ex eurodeputato Pier Antonio, l'anima della trama di corruzione che dall'inizio di dicembre sta facendo tremare il Parlamento europeo, dopo un mese di carcere ha deciso di scendere a patti con la giustizia belga siglando ... Qatargate, Panzeri si pente e collabora con i giudici - Europa L'ex eurodeputato Antonio Panzeri si è pentito e ha firmato un accordo con la procura federale belga che prevede "la reclusione, una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, ...Nei verbali dell’ex europarlamentare Pd Antonio Panzeri e dell’assistente di Andrea Cozzolino, Francesco Giorgi si ricostruisce il ...