Pallacanestro Trieste | contro Treviso il migliore Michele Ruzzier della stagione

Leggi su seriea24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Grazie a una solida prestazione di squadra, laha concluso come meglio non poteva il girone d’andataSerie A UnipolSai 2022/23 superando 69-88 la NutriBulletnell’anticipoquindicesima giornata andato in scena al Palaverde sabato scorso. Capace di imporsi in tutte e quattro le frazioni di gioco, la formazione giuliana finora innon era mai riuscita a conquistare un successo con uno scarto simile a quello fatto registrare quattro giorni orsonola truppa di coach Marcelo Nicola, un risultato questo conseguito grazie ad ottimi numeri al tiro (su tutti il 44% da tre punti, miglior dato stagionale) e, soprattutto, alle performance in doppia cifra di ben cinque uomini. Fra questi, in particolare, è da sottolineare la ...