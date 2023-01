Padre e figlio hanno realizzato una capsule collection per Suns Boards Ma i follower puntano il dito | «Fallo crescere e fagli godere i suoi anni!»

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ha solo 12 anni ma Nathan Falco Briatore,di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è già un ragazzo in carriera. Dopo essere stato nominato Ceo della società Billionaire Bears nft, ora debutta nel mondo della moda in qualità di stilista. Il giovane di casa Briatore ha firmato insieme a papà unaper il brand. Scatenando una serie di commenti sui social da chi ritiene prematuro inserire un ragazzino nel mondo del lavoro. Leggi anche › Flavio Briatore, reunion di ex al Gran Premio di Monaco Flavio Briatore e il legame con ilNathan Falco Classe 2010, Nathan Falco è l’uniconato dal matrimonio tra ...