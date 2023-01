Padel Vip Celebrities sabato 21 gennaio al Forum Sport Center di Roma

(Di martedì 17 gennaio 2023)VIPE SOLIDARIETÀ A FAVORE DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI A partecipare fra gli altri l’ex rugbista e conduttore televisivo Andrea Lo Cicero, lo scrittore Federico Moccia, le attrici Elisabetta Pellini e Nathalie Caldonazzo e i conduttori tv Beppe Convertini ed Eleonora Daniele212023 Ore 10.00- 13:30– Via Cornelia, 493 Gioco, divertimento e solidarietà. È questo il mix vincente che scenderà in campo21con ilVip, il torneo che vedràivi e personaggi noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in favore di SOS Villaggi dei Bambini. L’appuntamento è ...

RomaDailyNews

...Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di numerosi" soprattutto ex calciatori e sportivi. Confermata anche la presenza delle migliori scuole die di ...GLI APPUNTAMENTI DuranteTrend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di numerosi" soprattutto ex calciatori e sportivi in genere " che si sfideranno ... Padel Vip Celebrities sabato 21 gennaio al Forum Sport Center di ... Gioco, divertimento e solidarietà. È questo il mix vincente che scenderà in campo sabato 21 gennaio con il Padel Vip Celebrities, il torneo che vedrà sportivi e personaggi noti del mondo dello spettac ...