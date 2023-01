Pablo Sarabia al Wolverhampton | lo spagnolo vicino alla firma

(Di martedì 17 gennaio 2023) Se la sessione di calciomercato invernale di Serie A appare al momento priva di grandi colpi, non si può dire lo stesso per la Premier. Senza ombra di dubbi, infatti, le squadre inglesi -in particolare il Chelsea– sono quelle che stanno spendendo di più sul mercato.ricerca disperata di punti per centrare la salvezza, ilè ad un passo da. Dopo gli acquisti di Cunha e Lemina, i Wolves sono ora pronti a mettere le mani sul fantasista iberico. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il classe ’92 arriverà dal PSG per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, e firmerà il contratto che lo legheràcompagine arancionera fino al 2025 con opzione di prolungamento per un altro anno.al ...

