Oriana Marzoli e il duro scontro con Daniele Dal Moro

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , Dana Saber è stata eliminata dopo essere arrivata al ballottaggio con Nicole Murgia . Di fronte al salvataggio della Murgia,ha esultato e festeggiato, causando una reazione di Daniele Dal Moro . Gf Vip, il dolore di Davide: 'Mio papà in carcere per mafia, mia madre è stata la mia roccia' Gf Vip, la ...Se fino a poche settimane fa Antonino Spinalbese ha sparato a zero su Nikita Pelizon , adesso i suoi bersagli preferiti sono Edoardo Donnamaria , Luca Onestini e. Ieri sera il ' grande ' ha criticato Onestini per come si è comportato con Nikita (e detto da Antonino fa un po' ridere): ' Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo ... Gf Vip 7, Oriana su Daniele: "Voglio che lui si fidi di me, ho paura..." Nella puntata di ieri sera del Gf Vip, Alfonso Signorini ad un certo punto si è lasciato andare ad una clamorosa gaffe.Dopo la puntata del GF VIP Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato animatamente. L’ex tronista ha accusato la sua inquilina di essere falsa, “Ti è caduta la maschera, prenditi quest’altro due ...