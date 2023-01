Corriere dello Sport

Non ha esitato José Mourinho a definirla la " peggiord'Europa ", per esempio. Puntando il dito su un format che non tutela le piccole, consegnando alle squadre sulla carta più forti (perché ...... prevendita al via per la semifinale diItalia di C redazionetigullio ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Ampliamentouffici postali a Genova A Genova la campagna solidale Amici fragili ... Orari Coppa Italia, date e format: è il Monza il più penalizzato Massimiliano Allegri, la scorsa primavera, fu espulso in Coppa Italia durante la finale contro l'Inter. (Tutto Juve) Calcio ora per ora Massimiliano Allegri non siederà in panchina negli ottavi di ...L’ultima giornata del girone di andata della Serie A ha definito il quadro delle partecipanti alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia in programma al ... La Lega Basket ha definito orari e ...