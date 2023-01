Online i primi redditi dei deputati italiani. Tra i 'paperoni' spicca Giulio Tremonti

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Sono stati pubblicati sul sito della Camera, come previsto dalla legge, idati relativi alla dichiarazione deidei parlamentari della XIX legislatura. Tra i '' - ma il dato è parziale, in quanto non sono ancora pubbliche tutte le dichiarazioni - figura il deputato di Fratelli d'Italia. L'ex ministro dell'Economia dichiara un reddito imponibile di oltre un milione e mezzo (1.536.797 euro). Tra i dati già pubblicati quelli del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che nel 2022 ha dichiarato un reddito imponibile di 98.630 euro. Quanto ai leader di partito, il segretario del Pd Enrico Letta, ha dichiarato nel 2022 un reddito imponibile di 388.863 euro, mentre il leader del Movimento 5 stelle ha dichiarato 21.888 euro. Non è invece ancora consultabile sul ...

