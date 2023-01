Oggi si celebra il World Pizza Day | il piatto più famoso al mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023)17 gennaio, siilDay. Ilpiùal. Alta o bassa, napoletana o romana, popolare o gourmet, è indiscutibilmente iltricolore più amato di sempre. Perché si festeggia proprio in questo giorno?: ilche unisce tutti, perchè si festeggia? La-Photo Credits:winenews.itElemento principale, quello da cui prende forma iltricolore, è il fuoco. In tutto il Sud, questo giorno significa fuochi propiziatori, buona fortuna e grandi desideri. Quindi quale giorno migliore per festeggiare ere il tanto agognato riconoscimento UNESCO? Almeno da Napoli in giù, ...