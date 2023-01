Nuovo allenatore Salernitana | tra le ipotesi tre ex Napoli

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il quotidiano Il Mattino si focalizza sulle opzioni prese in considerazione dallaper quanto riguarda il. Lasarebbe alla ricerca di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Giornale di Brescia

Soprattutto se le visione di club enon fossero allineate. Conte chiede ulteriori investimenti, la dirigenza non è completamente soddisfatta dell'operato del mister. E le prestazioni delle ...L'ex calciatore della Juventus , attualmente al Fatih Karagumruk , Andrea Pirlo , ha ... vicino Antalya, al Regnum Carya, ecco lo scatto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal... Brescia, Pep Clotet torna in panchina ed è di nuovo allenatore delle rondinelle Il weekend del penultimo turno di andata è stato fatale per due allenatori di Serie A: le sonore sconfitte sono costate l'esonero ...Lorenzo Ossana, del Patt, è il più ricco, davanti a l leghista Roberto Paccher. Ultimo Paolo Zanella (Futura).