Nuova Sabatini da 150mln | i chiarimenti del Ministero sulle modalità di fruizione

Leggi su fmag

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come avevamo anticipato, dallo scorso primo gennaio è ripartita laGreen, la misura che prevede due nuove linee di finanziamento: una rivolta ai beni strumentali 4.0 più “green” ed ecosostenibili e l’altra alle aziende del Mezzogiorno. La misura finanzia investimenti delle piccole e medie imprese per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali., cosa c’è da sapere Se è la prima volta che sentite parlare di questa misura, è necessario sapere che la, oltre alle misure ordinarie, si avvale di unalinea “green” a partire dal 2023, ma anche – come dicevamo nell’incipit – una maggiorazione per le imprese ...