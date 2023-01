Nuova maglia Italia | le curiosità e dove comprarla

Calciomercato.com

La'Home' sarà indossata sul campo domani, mercoledì 18 gennaio, nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio ...Kumbulla in azione con ladell'Albania contro l'Italia, nell'amichevole del novembre scorso NUMERI Nelle ultime due gare, vinte all'Olimpico contro Genoa e Fiorentina, Kumbulla è partito ... Italia, ecco la nuova maglia: VIDEO con ospite speciale, un campione del 2006! FIGC e adidas presentano le nuove casacche e la campagna ‘The Search-La Ricerca’. Disponibili da oggi i nuovi kit ‘Home’ e ‘Away’, domani la maglia ‘Home’ farà il suo debutto a Coverciano nell’amichev ...L’ex presidente ha parlato a Radio Crc dopo la sconfitta di Empoli e le polemiche per il gol annullato a Colley: “Gli arbitri non ce l’hanno con la Samp: ...