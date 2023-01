“Nuova ‘giovane’ fidanzata” Gossip clamoroso | a 92 anni il ricco vip ha ritrovato l’amore

(Di martedì 17 gennaio 2023) Clamorosa notizia disu uno degli uomini più ricchi del mondo. Rupert Murdoch ha infatti una, nonostante sia arrivato alla veneranda età di 92. Non ha però messo da parte il suo cuore e adesso lo ha donato ad una donna, che è più giovane di lui di ben 25. Sono stati beccati insieme nel corso di una meravigliosa vacanza alle Barbados. Infatti, dalla foto diffusa online si possono vedere i due in costume da bagno. Lei in bikini e occhiali da sole, lui a petto nudo che viene aiutato dalla partner. Una vera e propria bombasu Rupert Murdoch, la cuiha già un nome e cognome ed è anche lei abbastanza conosciuta. E pensare che appena 6 mesi fa lui aveva proceduto col divorzio dalla quarta moglie. Ma ...

ciociariaoggi.it

... come illustrato dal vescovo nella Lettera 'Ecco faccio una cosa. Dall'ascolto alla ... 0 - Nuovi sacerdoti incardinati: 2 - Eremiti in diocesi: 3 - Eta del sacerdote più: 28 - Eta del ...Atleti e corridori esperti, ma anche famiglie e semplici camminatori. È aperta a tutti laedizione della Run for Mem , la corsa per la Memoria consapevole ideata dall'UCEI, che si ...dafu ... Quant'è bella la semplicità: intervista a Jessica Di Iorio, la nuova ...