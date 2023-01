Nonthaburi | Fonio lucky loser vincente | esce Travaglia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Esordio positivo per Giovanninel "Bangkok Open 3" , terzo torneo Challenger ATP consecutivo con un motepremi di 40mila dollari di scena sui campi in cemento di, città a 20 chilometri ...

SuperTennis

Esordio positivo per Giovanninel "Bangkok Open 3" , terzo torneo Challenger ATP consecutivo con un motepremi di 40mila dollari di scena sui campi in cemento di, città a 20 chilometri da Bangkok, in Thailandia. Il ......di nuovo sue notizie Questa volta il suo successo a(Challenger 75, cemento outdoor) è di quelli fragorosi: partito dalle qualificazioni, ha battuto nell'ordine il nostro Giovanni, ... Nonthaburi: Fonio eliminato. In gara rimane Mager Esordio positivo per Giovanni Fonio nel 'Bangkok Open 3' , terzo torneo Challenger ATP consecutivo con un motepremi di 40mila dollari di scena ...Questa volta il suo successo a Nonthaburi (Challenger 75, cemento outdoor) è di quelli fragorosi: partito dalle qualificazioni, ha battuto nell’ordine il nostro Giovanni Fonio, il forte indiano ...