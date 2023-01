Non uscite di casa Tromba d' aria a Valmontone Danni e famiglie evacuate

(Di martedì 17 gennaio 2023) Oltre diecisono state, in provincia di Roma, dove unad'ha danneggiato diverse abitazioni. Sul posto i carabinieri di Colleferro, i vigili del fuoco, la polizia locale, il sindaco e la Protezione civile. Lad'ha causatoa diverse abitazioni scoperchiandone i tetti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. «Esprimo la mia vicinanza alle cittadine e ai cittadini di, città colpita da una violentad'. Mercoledì mattina effettuerò un sopralluogo per verificare le condizioni e capire eventuali azioni da intraprendere». Lo scrive su twitter il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Intanto il Comune di ...

Adnkronos

Si raccomanda ai cittadini diuscire di casa e di aspettare che la protezione civile riesca a raggiungere tutte le zone colpite per fare una stima di quanto accaduto. La tromba d'aria ha colpito ...si è fatta attendere la replica del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al ... e soprattutto per i cittadini coinvolti nel processo di fusione, evitareimproprie e divulgare ... Roma, tromba d'aria a Valmontone. Sindaco: "Non uscite di casa" Non sempre è stato compreso. Nessuno, tuttavia, ha potuto negare la lucidità del suo pensiero e la forza delle sue argomentazioni.Il sindaco di Valmontone Alberto Latini ha dichiarato che i danni sono ingenti, e che il comune chiederà alla Regione di riconoscere lo stato di ...