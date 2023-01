“Non si preoccupa dei veri problemi” Bordata al governo sulle Ong

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Così non va. La Cei fa sentire la sua voce contro il decreto legge relativo alla gestione dei flussi migratori al momento presso le Commissioni parlamentari Affari costituzionali e trasporti e, attraverso un intervento di mons. Gian Carlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes, dice che «il destino del decreto dovrebbe essere solo la sua abrogazione». «Vista la situazione della crescita di arrivi e di salvataggi via mare di migranti provenienti da almeno 60 Paesi del mondo, molti dei quali in situazione di guerra, di conflitti interni, di disastri ambientali, di miseria e rischio della propria vita, dal decreto legge del 2 gennaio 2023 - ha osservato Perego che presiede anche la Commissione Cei che si occupa di migranti - ci saremmo aspettati come Fondazione Migrantes della Cei nuovi impegni e nuove norme per la tutela e la protezione o il rimpatrio dei migranti salvati nel ...