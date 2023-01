«Non chiamateci figlie di»

Leggi su panorama

(Di martedì 17 gennaio 2023) Giovani, brave e bellissime. Sono nate da genitori star di Hollywood, ma stanno facendo la gavetta e iniziano a brillare di luce propria. Ecco chi sono Lola Corfixen, Lily Rose Depp, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Dylan Penn. E perché sentiremo parlare di loro a lungo. «Sono sempre stata la pecora nera della famiglia». Lola Corfixen, 19 anni, bionda dal viso d’angelo, stanga di un metro e 79, e un nome vero che è già perfetto per immaginare una carriera da futura star, spiega con questa frase che non è mai stata interessata al business di famiglia. Suo padre, Nicolas Winding Refn, 52 anni, è il regista di film di culto come Drive (ci ha vinto l’Oscar), Pusher e The Neon Demon, sua madre Liv è attrice e produttrice, sua sorella Lizzielou ha intrapreso anche lei il lavoro di attrice. «Tutto a casa mia è sempre ruotato attorno al cinema, così dicevo a mio padre che avrei voluto seguire la ...