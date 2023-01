Nominato il nuovo ministro della Difesa tedesco | carri armati all' Ucraina più vicini

Corriere della Sera

Un "pragmatico" e un "esperto amministratore". È il ritratto che il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" traccia delministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius . Esponente del Partito socialdemocratico tedesco come il suo predecessore Christine Lambrecht, che ha rassegnato ieri le dimissioni, Pistorius è ...... tra i quali il Campiello, è statoPresidente del Premio Letterario Giulio Angioni e ... ospite più volte ai nostri appuntamenti letterari, è la persona giusta per ilslancio che l'... Atlantia, nominato il nuovo cda: Alessandro Benetton vicepresidente Colmar ha nominato Yosuke Aizawa, il fondatore di White Mountaineering, consulente direttore creativo per l’offerta premium del suo marchio Revolution e ha svelato la prima collezione nata dalla nuova ...Samsung Electronics Italia ha nominato Marco Petrillo Head of Human Resources. Guiderà il team Risorse Umane nella definizione e nello sviluppo dell’organizzazione aziendale, evolvendo il percorso già ...