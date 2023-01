Noemi Bocchi | parla per la prima volta in tv l’ex marito | «La pagina più nera della mia vita»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ospite di Non è l'Arena su La7, l'imprenditore Mario Caucci ha sparato ha zero sull'ex moglie, «una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole e come arrivarci», e ha criticato anche Totti: «Ha fatto un errore: sfasciare la famiglia»