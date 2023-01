No! Un documento AIFA non rivela che i vaccini non sono stati sperimentati in doppio cieco

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sta circolando in diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) lo screen di undove sembrerebbe che icontro il nuovo Coronavirus sianoapprovati mediante semplici verifiche in(non in) e che quindi gli sperimentatori avessero saputo fin da subito a quali pazienti somministravano il farmaco o il placebo. Questo genere di post sembrano sollevare una obiezione acuta e sacrosanta, ma solo se si evita di risalire alnella sua interezza e allo studio a cui fa riferimento; altrimenti questo genere di narrazioni si rivelerebbero subito infondate. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Ildiin oggetto definisce i termini entro cui monitorare ...

