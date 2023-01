Nino Di Matteo e l’arresto di Messina Denaro | «Dobbiamo ancora scoprire coperture e complicità | lo Stato non ha sconfitto Cosa Nostra»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lonon hadiprovocherà uno scossone all’interno dell’organizzazione. Ma vannosvelate ledi cui ha goduto il boss nei suoi 30 anni di latitanza. Parola diDi, magistrato dell’inchiesta sulla trattativa-Mafia, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Nella quale il giudice esordisce spiegando che «loavrà davvero vinto quando avrà approfondito e fatto chiarezza sul come e sul perché sia stata possibile una latitanza così lunga. E nonostante l’impegno di migliaia di agenti delle forze dell’ordine e di decine di magistrati. ...

Il Fatto Quotidiano

Parola diDi, magistrato dell'inchiesta sulla trattativa Stato - Mafia , in un'intervista rilasciata a La Stampa . Nella quale il giudice esordisce spiegando che "lo Stato avrà davvero ...Il grido di Vincenzo Agostino, padre di, poliziotto ucciso dalla mafia: ora la verità Video : L'urlo liberatorio e l'abbraccio dei Carabinieri dopo l'arresto Video : "Deve marcire in galera": scene di sollievo in strada a Palermo Arresto Messina Denaro, Di Matteo: “Una latitanza di 30 anni è troppo lunga per essere normale, è… Magistrati e carabinieri spiegano i retroscena della cattura nel corso di una conferenza stampa al Comando della Legione Sicilia ...Matteo “u siccu” aveva buoni “amici” in Calabria. Pronti a servirlo, proteggerlo e nasconderlo. Gente riservata capace di trovargli un rifugio sicuro, lontano dai clamori siciliani e dagli “sbirri” ...