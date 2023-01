“NinnaNanna” | il nuovo singolo di Camellini

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 gennaio 2023) foto di Maurizio MontaniMILANO – È uscito il video di tratto dal suo album “RGB”, già in radio e disponibile in digitale dal 13 gennaio (Molto Pop). «”” è un brano dalle sonorità cupe che parla della paralisi del sonno. Ho sempre avuto episodi di questo tipo – racconta– e fino a qualche tempo fa non avevo idea di come si chiamassero. Ho fatto delle ricerche e parlato con diversi medici che mi hanno confermato che si tratta di una forma di sfogo dell’ansia nel sonno. Così, ho deciso di esorcizzare il terrore che provavo all’interno di una canzone ed il mio producer, Alex Bagnoli, ha creato un mondo musicale perfettamente coerente con la sensazione che si vive in quei momenti». Il video, per la regia di Daniel Passarelli, descrive proprio la problematica della paralisi del sonno e ha un finale molto particolare e toccante. Questa ...