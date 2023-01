la Repubblica

Della popolarità di ChatGPT abbiamo a lungo parlato su queste pagine: l'IA sta spopolando sul web grazie alla capacità di fornire risposte realistiche. Tra i fan però non c'è il cantautore, che in un post sul suo blog ufficiale ha raccontato la sua esperienza. L'artista ha affermato di aver chiesto a ChatGPT di scrivergli il testo di una canzone 'nello stile di' . ...Il disco è stato prodotto da Flood (già al lavoro con, U2, Foals). Gli Shame, con questo nuovo lavoro, hanno abbandonato i loro inizi alla Fugazi, prettamente post - punk e più hardcore , ... Nick Cave: ChatGPT non scriverà mai una grande canzone, e vi spiego perché "Con tutto l'amore e il rispetto dal mondo, ma è una str*nzata". Questa la lapidaria opinione di Nick Cave in merito a ChatGPT, l'IA che aveva scritto una canzone imitando lo stile dell'artista.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...