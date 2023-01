Newcastle | si punta agli scontenti del Chelsea | 3 acquisti top pronti | uno interessa al Milan

Footballnews24.it

L'acquisizione delUnited, giunta con un anno di ritardo perché i club della Premier ... E adesso sia consolidare il calcio nazionale, che durante i mondiali qatarioti si è distinto per ...Botman è così volato a, diventando un rimpianto del Diavolo. Pochi soldi da investire e ... caccia ad un nuovo centrale: Ligue 1 terra di conquistaMa una squadra come il Milan, chead ... Mercato Roma, Mourinho trema: il Newcastle punta Zaniolo La Premier League affronta la ventesima giornata del torneo 2022/23. Sabato 15 gennaio alle ore 15 andrà in scena la sfida che contrapporrà il Newcastle, ...Con l'apertura del mercato, il Newcastle sarebbe interessato al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo: José Mourinho potrebbe vederlo partire ...