Nessuno mi toglierà dalla testa che Matteo Messina Denaro si sia preso da solo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il tripudio “ostativo”, ancor più rafforzato, oggi ballava il tango e tutti i generi danzanti. Danzano i carabinieri che, quatti quatti, cacchi cacchi, lo arrestano in una clinica in pieno giorno a Palermo, dove aveva sempre vissuto (non era l’alba antelucana l’ora degli arresti “come Dio comanda”?). Danzano i quattro gatti palermitani che si trovano lì per caso e inneggiano i carabinieri, eppure donandava e veniva da quella clinica, masi è mai accorto di nulla. È la folla che un giorno grida “osanna” e il giorno dopo “crocifiggilo”. Danza il Presidente della Repubblica, addirittura si liquefanno il nostalgico del Senato e l’ipercattolico della Camera. Colei che occupa la presidenza del Consiglio dei Ministri afferra al volo l’aereo presidenziale, senza nemmeno il tempo di cambiarsi di abitino, e vola a Palermo sul cimelio di Falcone e ...