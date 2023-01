Nel covo di Messina Denaro a Campobello di Mazara preservativi | pillole per il sesso e ricevute dei ristoranti

(Di martedì 17 gennaio 2023) Individuato ildi Matteo, il boss di Cosa nostra arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo dopo 30 anni di latitanza.viveva adi, ovvero nel paese del favoreggiatore Giovanni Luppino finito in manette insieme al capomafia. I carabinieri del Ros e la procura di Palermo sono riusciti a risalire all’ultima abitazione del boss dopo aver trovato nel suo borsello la chiave di un’Alfa Romeo 164. Gli inquirenti, attraverso il codice della chiave, sono infatti risaliti al veicolo e grazie a un sistema di intelligenza artificiale hanno ricostruito, con tanto di immagini, gli spostamenti dell’Alfa. Tra le riprese c’era anche quella diDanaro che entrava e usciva dall’abitazione di ...

