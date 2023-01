Nazionale | ecco la nuova maglia firmata Adidas

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sui social dellaItaliana di calcio è stata presentata oggi la, che segna il passaggio al brand tedesco dopo la partnership con Puma., presentata laazzurra con il nuovo brand, Blanco indossa laazzurra– Photo Credits FigcIl video teaser si apre con il primo piano di un ragazzo che vaga per i boschi: “Dicono che il futuro appartiene ai giovani ma la passione non ha età….” narra la voce guida di Alessandro Del Piero: tra gli alberi spunta laazzurra. “Bellissima” esclama Pinturicchio, che appare nel video con la ...

Stadionews.it

... trovato e perquisito il covo del boss: è a Campobello di Mazara (Trapani) il web non perdona Messina Denaro,i meme più esilaranti applausi e innoMessina Denaro, 'Castelvetrano ...... " attraverso le liste delle persone in cura custodite dal Servizio sanitario". Un giorno ..., i Fratelli d'Italia provano a mettere il cappello sull'arresto del superlatitante. La premier ... Nazionale, ecco la nuova maglia con sponsor Adidas / FOTO ... (ANSA) - ROMA, 17 GEN - La Figc presenta la prima collezione di maglie per le Nazionali italiane di calcio creata in collaborazione con Adidas. L'azienda tedesca è il nuovo partner ufficiale azzurro. ...Ecco la nuova maglia azzurra. Adidas presenta la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di Calcio, creata in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Alessandro Bastoni A ...