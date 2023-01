Navalny | la nostra patria ha bisogno di essere salvata

(Di martedì 17 gennaio 2023) Parlando nel suo secondo anniversario dal suo ritorno in Russia e dalla successiva prigionia, l’oppositore russo Aleksejha affermato: “Lahadi”. Aleksej Nel suo secondo anniversario del suo ritorno in Russia e dalla successiva prigionia, l’oppositore russo Aleksej

"Siamo in tanti, sicuramente più dei giudici corrotti, dei propagandisti bugiardi e dei truffatori del Cremlino ", afferma. "Lamiserabile ed esausta patria - si legge ancora nel ... Navalny in carcere da 2 anni, 'l'oscurità alla fine svanirà' «Non consegnerò loro il mio paese e credo che l'oscurità alla fine svanirà». Lo ha scritto il più noto tra gli oppositori russi, Alexey Navalny, in un post pubblicato su internet a due anni esatti dal ...