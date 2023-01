Napoli | si dimette Paolo Mancuso | assessore all’ambiente | Motivi personali

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Ringrazioper il lavoro svolto in questo anno e mezzo. Abbiamo compiuto insieme grandi passi in avanti sulla gestione dei rifiuti, è stato indetto e portato a termine con successo il concorso per i nuovi assunti in Asia, è stata bandita la costruzione dell’impianto di compostaggio aEst e sono state poste le basi per realizzare le bonifiche ambientali: questa intensa attività va proseguita e rafforzata”. Così il sindaco diGaetano Manfredi nell’annunciare le dimissioni dell’di Palazzo San Giacomo,. Le dimissioni, comunicate dall’direttamente al primo cittadino, avranno effetto formalmente dalla giornata di sabato 21 gennaio, “in modo da poter gestire amministrativamente la fase ...

