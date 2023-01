Napoli | paura in strada | crollano alberi e impalcature dopo la tempesta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa stamattina la città diè vittima di un vero e proprio temporale. Così come previsto dai meteorologi, sul capoluogo campano si è abbattuta una vera e propria. Non sono mancati danni e pericoli, anche se per fortuna non sono stati registrati feriti. A piazza Cavour sono crollati degli. In via Aniello Falcone, invece, un’intera impalcatura si è staccata da un palazzo ed è finita in. Ma segnalazioni simili sono giunte da altre zone della città. Ecco il post pubblicato su Facebook dal Consigliere comunale Gennaro Acampora: “Oggi è caduto un grande albero a Piazza Cavour causa forte vento, ma sono caduti anche pezzi di legno grandi e calcinacci su, dal rudere del palazzo abusivo in viale Colli Aminei 11/a. Anche a via Aniello Falcone è ...