Napoli | la storia di madre e figlia che partoriscono a 24 ore di distanza

(Di martedì 17 gennaio 2023) Arriva direttamente daladel parto di unae una, rispettivamente Mara e Paola (i cognomi non sono stati resi noti), che hanno dato alla luce, a poco più di di 24 ore di, i propri bambini. Le donne condividono la stanza di degenza nel reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Cardarelli, dove Futura e Giovanni sono nati contemporaneamente in modo del tutto spontaneo. In pochissime ore laè diventata virale, facendo il giro del web: Mara oggi ha 35 anni e ha avuto laPaola nel 2002, all’età di 15 anni. Come si legge su un post Facebook condiviso dalla pagina della struttura ospedaliera, le due “insieme hanno scelto il nostro ospedale per gli elevati standard di sicurezza che garantisce alle mamme ed ai bambini“. ...

