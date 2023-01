Napoli | Kvaratskhelia e Demme saltano la Cremonese | il motivo

Corriere dello Sport

Questo il comunicato ufficiale delche comunicat: "non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l'allenamento e ...Commenta per primo Questa sera ilsarà impegnato al Maradona per sfidare la Cremonese in vista degli ottavi di finale di Coppa ...non si è allenato per sindrome influenzale e non ... Kvaratskhelia, il papà: "Napoli, che felicità. Allo stadio..." Non c’è Kvaratskhelia tra i convocati del Napoli per la Coppa Italia contro la Cremonese, match in programma questa sera. Il georgiano è influenzato, come riportato dal Napoli: “La squadra ha svolto… ...Un Napoli che perde qualche pezzo quello che sarà in campo questa sera al Maradona per l'esordio stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese. Se Lucano Spalletti può ...