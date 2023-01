Napoli | Giuntoli | 'Ottimisti per Ounahi Trattiamo lo scambio Sirigu-Gollini'

ultimecalcionapoli.it

Calciomercato. Azzedine Ounahi potrebbe non diventare un giocatore del. Il centrocampista marocchino, messosi in luce negli ultimi mondiali, è finito nel radar di Cristianoche ha offerto circa 15 milioni più bonus per convincere l'Angers a lasciarlo ...Sta per sfumare un grande obiettivo di mercato del, del dsin particolare. Lo scrive l'autorevole quotidiano sportivo francese L'Equipe, che dà notizia degli ultimi sviluppi concernenti un calciatore che si è messo in mostra nel corso ... Calciomercato Napoli, Giuntoli e Spalletti hanno deciso: a breve sarà ufficiale Walid Cheddira è a un passo dal Napoli. Il forte attaccante marocchino, nativo di Loreto, sarebbe finito nel mirino del ds Giuntoli favorito in questo caso dal fatto che il Bari, squadra ...La Juventus continua a seguire Cristiano Giuntoli, attualmente in forza al Napoli, per il ruolo di direttore sportivo ...